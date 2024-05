Sprüh-Aktion in Kempen Wie die Stadt den Eichenprozessionsspinner bekämpft

Der Eichenprozessionsspinner ist ein unauffälliger Nacht-Schmetterling, doch für Menschen können die Haare seiner Raupen gefährlich werden. Deshalb hat die Stadt Kempen in den vergangenen Tagen in Grünanlagen, auf Sportplätzen, Friedhöfen und auf Kinderspielplätzen sowie Wegeflächen in ganz Kempen ein natürliches Bakterium gespritzt, das die Ausbreitung eindämmen soll. „Die Vegetation ist in diesem Jahr besonders früh, deswegen haben wir auch mit den Maßnahmen entsprechend begonnen“, sagt Harald Heurs, Fachagrarwirt für Baumpflege und Leiter der Baumpflege-Kolonne beim Baubetriebshof der Stadt Kempen.