Denkmäler in Kempen Wie die Kempener Stadtmauer entstand

Der Kölner Erzbischof Siegfried hat sich das anders vorgestellt. Noch am 16. August 1284 hat er südlich vom heutigen Tönisberg mit dem Grafen Rainald von Geldern einen Beistandspakt geschlossen – wovon heute eine Erinnerungsstätte an der Vinnbrück zeugt, gestaltet vom Tönisberger Künstler Lutz Weynans und am 30. Juni 2013 vom Tönisberger Heimatverein eingeweiht, in enger Abstimmung mit der Stadt Kempen.