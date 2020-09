Altersjubilar in Kempen : Werner Lehmann: Pionier der Nachrichtentechnik wird 101

Kempen Zur Familie gehören die drei Kinder, drei Enkel und zwei Urenkel. Für seine Verdienste um die Nachrichtentechnik erhielt Werner Lehmann 1979 das Bundesverdienstkreuz.

(evs) Am kommenden Montag, 28. September, vollendet Werner Lehmann sein 101. Lebensjahr. Seit 2014 lebt er im Kempener St.-Peter-Stift. Noch immer gehe es ihm sehr gut, erzählt sein Sohn Christoph, der in Neukirchen-Vluyn wohnt, und sich regelmäßig um den Vater kümmert. Er könne zwar etwas schlechter sehen und hören, dennoch nehme er im Rahmen seiner Möglichkeiten noch am Leben teil. Zuletzt habe er die Tour de France mit großem Interesse im Fernsehen verfolgt. Außerdem schaue er gerne aus seinem Fenster, das auf den Kempener Liebespfad hinausgeht, und verfolge, welche Hunde dort gerade Gassi geführt werden.

Werner Lehmann wurde 1919 in der Sächsischen Schweiz bei Pirna geboren. Mit vier Geschwistern wuchs er an der Elbe auf. Auf Wunsch des Vaters, der Briefträger war, lernte Lehmann Elektromechaniker. 1940 wurde er kriegsbedingt zur Marine eingezogen, wo er als Funker und Nachrichtentechniker eingesetzt wurde. 1946 heiratete er auf Fehmarn die von dieser Ostseeinsel stammende Paula Witt. In der Nachkriegszeit arbeitete er in Detmold zunächst als Dorfpolizist.