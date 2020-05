Kempen : Kramer-Museum: Fenster zum Paradies

Sammlerin und Künstlerin Monika Lennartz präsentiert das Lenzfrieder Bethlehemkind. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Am Sonntag wird die Ausstellung „Barocke Klosterarbeiten“ eröffnet. Die Exponate stammen im Wesentlichen aus der Sammlung von Monika Lennartz. Die Künstlerin hat in Kempen bereits mehrere Ausstellungen konzipiert.

Von Eva Scheuß

Es ist die erste Ausstellung seit Beginn der Corona-Pandemie im Kramer-Museum Kempen. Geplant war die Eröffnung der Schau „Barocke Klosterarbeiten – Ein Fenster zum Paradies“ für März. Sie wurde nun verschoben auf Sonntag, 17. Mai, 11.30 Uhr. „Parallel zum Internationalen Museumstag“, sagt Doris Morawietz vom Kulturamt. Daher ist der Eintritt an diesem Tag auch frei.

Wie in vielen anderen Bereichen findet derzeit im Kulturleben eine behutsame und vorsichtige Öffnung statt. Auch in Kempen musste man alle Rahmenbedingungen für die Ausstellung neu überdenken. So wird die Einführungsveranstaltung in der Paterskirche stattfinden, da dort großzügige Platzverhältnisse die Einhaltung der Abstandsregeln möglich machen. Nach der Begrüßung durch Kulturamtsleiterin und Museumsdirektorin Elisabeth Friese wird Monika Lennartz, auf deren Sammlung die Ausstellung im Wesentlichen beruht, eine Einführung geben. Es gibt keine Begrenzung der Gäste und auch keine Anmeldepflicht. „Das Museum darf aber nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden“, sagt Friese.

Auch diese Devotionalien wurden in einem Kloster hergestellt. Foto: Wolfgang Kaiser

INFO Veranstaltungen begleiten die Ausstellung Die Ausstellung wird noch in den kommenden Monaten zu sehen sein. Folgende Begleitveranstaltungen in der Reihe „Sonntags um 3“ sind geplant: Sonntag, 14. Juni, 15 Uhr, Vortrag von Monika Lennartz „Medizin aus der geistlichen Hausapotheke“. Sonntag 17. Juli, 15 Uhr, Workshop „Barockes Breverl“ (Anmeldung erforderlich). Sonntag 16. August, 15 Uhr, Vortrag von Monika Lennartz „Heiltumskästchen – die Wunderkammern der einfachen Leute“.

Im Gang zu den Exponaten wird nur eine kleinere Personenzahl zugelassen, die sich auf einen festgelegten Rundgang begeben soll. Um eventuelle Wartezeiten zu verschönern, wird Organistin Ute Gremmel-Geuchen in dieser Zeit ein etwa halbstündiges Konzert mit barocken Werken auf der König-Orgel geben.

Die Ausstellung selbst hat durch die Corona-Auflagen sogar noch profitiert. Sie wurde von der ursprünglich angedachten Klosterpforte in den Kreuzgang hinein erweitert und um repräsentative großformatige Exponate erweitert. Genutzt wurden dabei auch die Stellflächen auf antiken Truhen und in den Schränken, die derzeit im Kreuzgang stehen. Die Mönchengladbacher Sammlerin und Kunsthandwerkerin Monika Lennartz ist eine alte Bekannte im Kempener Museum. In den letzten 20 Jahren hat sie hier zehn Ausstellungen konzipiert. „Sie ist eine absolute Spezialistin für religiöse Volkskunst und passt daher sehr gut in unser Haus“, erläutert Morawietz.

Die Kempener Barock-Ausstellung bietet einen guten Überblick über die verschiedenen Genres. Foto: Wolfgang Kaiser

Lennartz hat in 40 Jahren unter anderem eine gewaltige Sammlung von 500 bis 600 Klosterarbeiten aufgebaut. So ganz genau kennt sie die Zahl selbst nicht. Dabei handelt es sich um zumeist von Nonnen mit großer Kunstfertigkeit hergestellte filigrane Arbeiten. Sie fertigten Reliquienfassungen, verzierte Andachtsbilder, Christkindfiguren und andere Devotionalien, die für den kirchlichen Gebrauch oder zum Verkauf bestimmt waren. Mit Beginn der Säkularisation und der Auflösung vieler Klöster kam diese Arbeit zum Erliegen.

Die Ausstellung gibt eine gute Bandbreite des Genres wider und umfasst rund 120 Stücke. So entstand etwa ein neues Reliquienkästchen mit originalen Reliquien aus einem Kloster in Süddeutschland. „Die wurden beim Entrümpeln auf dem Dachboden entdeckt und mir über einen Freund geschenkt“, erzählt Lennartz. „Gesegnete Gegenstände dürfen nämlich nicht verkauft werden.“

Hohe filigrane Blütengebilde aus Glassteinen und Draht dienten als Altaraufsätze. Sie nennen sich „Maibuschen“ und wurden als Ersatz für echte Blumensträuße verwendet. „Alles, was irgendwie mit Tod oder Verwesung in Verbindung gebracht werden konnte, war dem barocken Menschen suspekt“, berichtet die Fachfrau. Eine Vitrine zeigt prächtige Kronen. Sie dienten als Brautschmuck. Aber sie begleiteten auch die Primiz, also die Weihe eines Priesters, wie ein altes Foto zeigt, auf dem ein Kommunionkind dem Jungpriester eine derartige Krone auf einem Kissen reicht.