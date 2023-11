Extra auch auf Niederländisch Neue Internetseite des Werberings Kempen online

Mit einer neuen Internetseite will der Werbering Kempen mehr Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt locken. Sie heißt www.kempen.city. Ohne die Länderkennung „.de“ am Ende soll sie dazu beitragen, dass insbesondere mehr Niederländer den Weg nach Kempen finden. Schon seit geraumer Zeit macht man sich im Vorstand des Werberings darüber Gedanken, wie es gelingen kann, mehr Niederländer für Kempen zu begeistern. Bei einem gemeinsamen Projekt, das die Wirtschaftsförderung der Stadt und der örtliche Werbering mit der Fontys Hochschule Venlo startete, bekam der Werbering von den beteiligten niederländischen Studenten einige hilfreiche Tipps, wie Werbering-Chef Armin Horst berichtet.