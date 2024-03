Einkaufen in Kempen Werbering bietet Kunden Regenschirme an

Jeder Mitgliedsbetrieb habe zehn Leihschirme erhalten, um die Kunden trocken durch den Regen zu begleiten. „Die Kunden müssen den Schirm nicht in dem Laden zurückgeben, in dem sie ihn ausgeliehen haben“, erklärt Horst das System. Die Schirme rotieren, und auch derjenige, der „vergisst“, den Schirm in irgendeinem Mitgliedsbetrieb wieder abzugeben, ist weiterhin in der Kempener City gerne gesehen. „Diese Kunden laufen Werbung für den Kempener Werbering und die Stadt“, sagt Horst augenzwinkernd – obschon das natürlich nicht Sinn der Sache ist.