Rekordergebnis Werbering Kempen mit Gutscheinen sehr erfolgreich

Ein Zeichen für die Kontinuität und Stärke des Vereins, der das öffentliche Leben in Kempen wesentlich prägt und dessen Bedeutung auch Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) betonte, der als Gast die Versammlung besuchte. Mit rund 60 Teilnehmern war ein Großteil der aktuell 89 Mitglieder des Vereins anwesend. Leicht rückgängig und recht bewegt ist der Wechsel in der Mitgliedschaft, wie Silke Zanetti darlegte. Damit spiegele sich auch die Bewegung in der Kempener Einzelhändlerschaft und Gastronomie wider, wo in letzter Zeit vermehrte Fluktuationen festzustellen seien.