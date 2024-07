EM 2024 Weniger Platz fürs Rudelgucken wegen Street-Food-Festival

Wenn die deutsche Nationalmannschaft am Freitagabend im Viertelfinale gegen Spanien antritt, können Fußballfans das Spiel durchaus auf dem Buttermarkt in der Kempener Altstadt verfolgen. Allerdings gibt es deutlich weniger Plätze für das beliebte Rudelgucken, das den Wirten dort zuletzt sehr guten Umsatz bescherte. Denn von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. Juli, stehen Foodtrucks und Cocktailstände auf dem Marktplatz. Die Stadt hat für ein Street-Food-Festival gesorgt, das auch am Sonntag, wenn zum ersten Mal der Raderlebnistag Niederrhein stattfindet, viele Besucher zum Buttermarkt locken dürfte.