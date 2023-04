Sperrung an Straßen und Bahnstrecke Weltkriegsbombe in Kempen entschärft

In Kempen ist am Mittwoch um 17.26 Uhr ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Die englische Fünf-Zentner-Bombe war im Zuge von Bauarbeiten am Krefelder Weg entdeckt worden, dort wird derzeit die Fahrbahn der Straße saniert. Weil man nach der Auswertung von Luftbildern den Verdacht hatte, dass sich dort unter der Fahrbahn ein Blindgänger befinden könnte, nahm der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf insgesamt 37 Bohrungen vor, konnte so den Blindgänger – eine Bombe mit rund 125 Kilogramm Sprengstoff – nach der Auswertung der Daten orten und freilegen.