Sie hatte keinen Zünder mehr Weltkriegsbombe auf Feld in Kempen gefunden

Auf einem Feld an der Hülser Straße in Kempen ist am Montag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit, nachdem der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Bombe geborgen hatte – mit Hilfe eines Landwirts, der dafür mit dem Trecker anrückte. Wie die Stadt weiter mitteilte, handelte es sich um ein 250 Kilogramm schweres Exemplar. Die Bombe habe allerdings keinen Zünder mehr gehabt, sodass man keine weiteren Maßnahmen habe einleiten müssen.