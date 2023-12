Familiär und gemütlich Weihnachtsmarkt in St. Hubert zieht viele Besucher an

Klingende Weihnachtsmusik, der Duft von Currywurst, Crêpe und mehr: Im Ortskern des Kempener Stadtteils St. Hubert war am Wochenende viel los. Erneut hatte der rührige Werbe- und Bürgerring St. Hubert zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Rund um die Pfarrkirche St. Hubertus erwartete Besucherinnen und Besucher ein buntes, abwechslungsreiches Programm. Die Eröffnung des Marktes übernahm Monika Kuhn, Mitglied des Werbe- und Bürgerrings, gemeinsam mit Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos). Kuhn begrüßte die Gäste und stellte auch die drei Hauptgewinner der Kendelkaart-Auslosung vor. So gehen 750 Euro, 500 Euro und 250 Euro in Hubertis, der inoffiziellen Währung in St. Hubert, an die glücklichen Gewinner Gabriele von Pluto, Jens Weise und Gabriele Pietrovski.