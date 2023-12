Unterwegs in Kempen Weihnachtshaus erstrahlt im Lichterglanz

Ihnen gehe es gut, auch ihren vier Kindern, sagen die beiden. Anderen Menschen auf der Welt nicht. Und so haben sie sich entschieden, wie auch in den vergangenen Jahren Spenden für einen guten Zweck weiterzugeben. „In diesem Jahr sammeln wir für Stups, ein stationäres und ambulantes Kinder- und Jugendhospiz für schwerkranke und behinderte Kinder in Krefeld“, erklären die Schagens. Dafür haben sie einen Briefkasten aufgestellt. „Letztes Jahr kamen 849 Euro für einen guten Zweck zusammen, in diesem Jahr hoffen wir, dass wir die 1000 Euro knacken.“ Sie wurden eingeladen, sich die Einrichtung anzuschauen. „Das macht einfach etwas mit einem, das war sehr bewegend“, sagt der 53-Jährige. Und so hat das Paar die Kinder aus dem Hospiz, denen es möglich ist, mit ihren Eltern eingeladen, das Weihnachtshaus zu besuchen. „Einige Nachbarn wollen kommen, Plätzchen bringen und Kakao“, erzählt Heidrun Schagen.