Segen bringen, Spenden sammeln Sternsinger ziehen durch Kempen

Kempen · In vielen Städten und Gemeinden sind zu Jahresbeginn die Sternsinger unterwegs. In Kempen kamen bislang knapp 20.000 Euro an Spenden zusammen. Was die Kinder an den Haustüren erleben.

09.01.2024 , 15:00 Uhr

Die Sternsinger gehen in Kempen von Haus zu Haus, bringen den Segen und sammeln Spenden für zwei Projekte in Brasilien und Ecuador. Foto: Norbert Prümen

Von Jannetta Janßen