Wirtschaft in Kempen „Teflon hat weitaus mehr auf der Pfanne“

Als Spezialbetrieb für die Fluorkunststoff-Beschichtung fing vor 46 Jahren in Krefeld alles an. 25 Jahre später zog das Unternehmen nach Kempen ins Gewerbegebiet am Wasserturm. „Anfangs standen Beschichtungssysteme im Vordergrund, die der legendären Teflon-Pfanne entsprechen“, berichtet Eigenbrod, der sich die Geschäftsführung mit Ingo Guhl, René Wilden und Burkhard Dauenheimer teilt. Im Kern fußt der Erfolg von Rhenotherm auf einem eher zufälligen Retorten-Ergebnis eines Chemikers in einem US-Labor 1938. „Der Chemiker experimentierte mit Fluorpolymeren und brachte ein Wunderpulver hervor“, so Eigenbrod. Das Produkt sollte später unter dem Namen Teflon einen Siegeszug um die Welt antreten.