Tipps für die Ostertage in Kempen Ostergarten, Osterfeuer und ein Eierlauf

Auch in diesem Jahr nehmen die Schützen Kleiderspenden (Textilien und Schuhe) für die Hospizbewegung der Malteser an, die Spenden sollten in Säcken verpackt in den dafür vorgesehenen Anhänger gelegt werden. Außerdem nehmen die Schützen ausrangierte Brillen für die Aktion „Brillen spenden, Sehen schenken“ des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften an, die Brillen können an der Kasse abgegeben werden.