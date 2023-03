„Gemeinsam statt einsam“ Was für Senioren in Kempen geboten wird

Immer mehr ältere Menschen sind von sozialer Vereinsamung betrof­fen. Wenn langjährige menschliche Bindungen weg­fallen, besteht die Gefahr der Isolati­on – mit gravieren­den psychischen und praktischen Konsequenzen. Um diesem Phäno­men frühzeitig entge­genzuwirken, veranstaltete das Netzwerk Initiative gegen Einsam­keit in Kem­pen einen Informations­tag in der Mensa der Gesamts­chule. Wer was bietet.