Programm für 2024 Was die Stadtbibliothek in Kempen bietet

Zu den Medien gehören nicht nur Bücher, sondern auch Filme, Hörbücher, Konsolenspiele, Brettspiele, Hörbücher und einiges mehr. Der Bestand soll aktuell sein – pro Jahr werden deshalb in allen Bereichen viele neue Medien angeschafft, berichtet Ließfeld. Sollte ein gesuchtes Buch nicht vorhanden sein, sei ein Anschaffungswunsch immer möglich: Die Stadtbibliothek könne das gewünschte Buch bestellen. Dabei orientiere man sich gerne an Wünschen der Leserinnen und Leser, so Ließfeld. Ansonsten greift das Team bei der Auswahl neuer Medien auf Verlagsvorschauen zurück, hält die Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt im Blick. So sind beispielsweise auch die Spiegel-Bestseller in der Regel in der Bibliothek vorhanden.