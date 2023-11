Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen Polizei zählt 43 Fälle von häuslicher Gewalt in Kempen

Etwa alle drei Minuten wird in Deutschland eine Frau Opfer von Gewalt in der Partnerschaft. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland insgesamt 157.550 Fälle von häuslicher Gewalt erfasst. Darauf macht die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kempen, Birgit Braun, aufmerksam. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren. Gemeinsam mit den Akteuren am „Runden Tisch gegen häusliche Gewalt im Kreis Viersen“ plant sie dazu in Kempen verschiedene Aktionen – rund um den internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am Samstag, 25. November.