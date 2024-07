Für Familien in Kempen Was die Stadt für werdende und frischgebackene Eltern anbietet

Vor der Geburt eines Kindes haben Eltern in der Regel viele Fragen. Für die werdenden Eltern, aber auch für frischgebackene Mütter und Väter, bietet die Stadt Kempen Kurse an. Expertinnen geben Rat. In der Hebammensprechstunde etwa bietet die Stadt eine Einzelberatung rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft an. „Jede werdende Mutter kann ihren Anspruch auf Hebammenhilfe vom ersten Tag der Schwangerschaft an bis zum Ende der Stillzeit geltend machen“, teilt die Stadt mit. Auf individuelle Fragen und Probleme gibt Hebamme Laura Windbergs immer freitags von 9 bis 10.30 Uhr im Haus für Familien „Campus“ am Spülwall 11 in Kempen werdenden und jungen Müttern in der offenen Sprechstunde Antworten. Eine Anmeldung ist nicht nötig.