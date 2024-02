Bezirksverband Kempen Schützen stehen in den Startlöchern

Auch Propst Thomas Eicker kam am Dienstagabend als Präses des Verbandes ins Vereinsheim der St.-Stefanus-Schützen Schmalbroich und gedachte der im Vorjahr verstorbenen Schützen und Schützinnen im Bezirks. Er freute sich, dass der Verband am 9. März als Saisonauftakt eine Fahrrad-Wallfahrt organisiert hat. Die führt von der evangelischen Kirche Vorst in drei Teilabschnitten je 20 Kilometer über die Kapelle St. Peter und die Pfarrkirche St. Cornelius in St. Tönis zurück nach Vorst. Dabei wird an allen Stationen ein Teil einer Heiligen Messe abgehalten. „Ich hoffe, dass sich viele an der Wallfahrt beteiligen. Wer nicht mit dem Fahrrad teilnehmen kann, kann auch das Auto benutzen“, sagte Uli Loyen. Die Anmeldefrist per E-Mail an Fahrrad-Wallfahrt2024@t-online läuft am 1. März ab.