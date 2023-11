Winter ist Sauna-Zeit Wo man in Kempen richtig ins Schwitzen kommt

Das klingt schon verführerisch: Eukalyptus-Latschenkiefer, Zitronenmelisse, Sandelholz, Anis-Orange, Honig-Kräuter. Das ist nicht der Inhalt eines Gewürzschränkchens in der Küche, sondern die Liste der Aufguss-Aromen, die in der Event-Sauna in der Kempener Wasser- und Saunawelt angeboten werden. Bei 85 Grad kommen Besucherinnen und Besucher dort ordentlich ins Schwitzen – ein Genuss gerade in der kalten Jahreszeit.