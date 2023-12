Zwischen Kleve und Krefeld Was die Bahn für die Niersexpress-Strecke plant

Die Bahn-Verantwortlichen erläuterten Schiefner aber auch, dass die Störungen an Bahnübergängen und Stellwerkstechnik nur einen Teil des Problems darstellten: Seit der Inbetriebnahme der digitalen Stellwerke Ende November 2022 bis heute seien rund 17 Prozent der Verspätungen auf Störungen der Infrastruktur, also beispielsweise an Bahnübergängen, Signalen oder durch vorübergehend nicht besetzte Stellwerke, zurückzuführen. Weitere rund 17 Prozent der Verspätungen entfielen auf den Betreiber, die RRB; hier nennt die Bahn als Ursachen die verspätete Bereitstellung von Zügen, Störungen an Fahrzeugen oder fehlendes Personal. Auch das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste unterwegs dauere oft länger. Hinzu kämen Fremdeinwirkungen, Vandalismus oder behördlich angeordnete Streckensperrungen.