Die letzten Tage im Leben Jesu Ostergarten öffnet in Kempen

Der Gemeindereferent der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Kempen-Tönisvorst, hat das Projekt Ostergarten erneut umgesetzt, gemeinsam mit Harald Hüller, Pastoralreferent in der Pfarrei St. Cornelius und Peter in Viersen-Dülken, wie auch vielen Engagierten. Die ersten drei Ostergärten wurden in der Kirche St. Notburga in Viersen-Rahser aufgebaut. Der Zuspruch war groß, viele Besucherinnen und Besucher kamen auch aus anderen Städten. Und so beschlossen Bodenbenner und Hüller, den Ostergarten in diesem Jahr in einer anderen Stadt anzulegen – weil Bodenbenner aus Kempen kommt, eben in Kempen.