Bauvorhaben in Kempen „Exklusivität bezieht sich ausschließlich auf die einmalige Lage“

In der aktuellen Debatte um bezahlbaren Wohnraum in Kempen meldet sich nun auch die Fabri & Reuter Immobilien GmbH zu Wort. Das Grefrather Unternehmen ist Projektentwickler und Bauträger des Bauvorhabens auf dem alten Postgelände am Moorenring in Kempen. Dort sollen exklusive Eigentumswohnungen entstehen, der Verkauf zieht sich allerdings hin.