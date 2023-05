Ausflugstipp für den 20. und 21. Mai Schafschur und Markt beim Hoffest auf Gut Heimendahl

Ein besonderer Spaß ist es, mit dem „Lämmerexpress“, wie die Bimmelbahn genannt wird, über das Gelände zu fahren. Kinder können in den Sattel steigen: Ponys stehen für Runden durch die große Parkanlage bereit. Die kleinen Besucher können sich auch im Bogenschießen üben, auf der Hüpfburg toben, beim Stand von Siebenlist erste Schritte in die Glaskunst machen und sich von Ballonkünstler Tobi Twist verzaubern lassen. Die Kita Unterweiden bietet Malen und Basteln an. Beim Gestaltungsatelier Klexarei steht die Textilkunst im Mittelpunkt. Die rollende Waldschule ist ebenso vor Ort. Falknerin Andrea Haberjahn, die eigens aus Niedersachsen anreist, bringt Greifvögel mit. Freunde von viel PS werden ihre Freude an den Trecker-Oldtimern haben: Die Treckerfreunde reisen an. Dazu kommen die Classic Cars, die Gut Heimendahl in ihre Ausfahrt integriert haben.