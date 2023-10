Wunderputztücher, Gewürze und Dessous Hubertusmarkt lockt am 3. November nach Kempen

Die Stände werden in diesem Jahr auf dem Buttermarkt, an der Judenstraße, Engerstraße, Burgstraße, Kuhstraße und Ellenstraße sowie am Studentenacker zu finden sein. Änderungen gibt es an der Engerstraße und auf dem Buttermarkt: An der Engerstraße ist inzwischen die Buchhandlung Thalia in ein länger leerstehendes Ladenlokal eingezogen. Aufgrund der zwei Eingänge zur Buchhandlung können dort nun keine Stände mehr platziert werden. Am Buttermarkt dürfen direkt vor dem Rathaus keine Stände mehr aufgestellt werden, weil der Bereich neu gepflastert wurde. Das alte Pflaster war durch die dauerhafte Belastung schadhaft geworden – das soll dem neuen nicht geschehen. Eine Sperrung gibt es zwischen Wambrechies- und Orsaystraße, weil die Kuhstraße für den Markt genutzt wird.