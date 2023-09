Kempen und seine Geschichte Schöne Ausflüge am Tag des offenen Denkmals

Das ist in Kempen nicht der Fall, obwohl insbesondere die Altstadt reich an denkmalgeschützten Gebäuden ist. Allerdings bietet die Stadt eine Stadtführung an, bei der die Kempener Altstadt und die Stadtsanierung in den 1970er Jahren im Mittelpunkt steht. Die Stadtführung startet um 11 Uhr an der Paterskirche, der Eingang ist über den Wendehammer an der Franziskanerstraße zu erreichen. Die Paterskirche ist die größte einschiffige Saalkirche am Niederrhein. 1630 zogen Franziskaner in das neuerrichtete Klostergebäude gegenüber der Burg, ein Jahr später wurde der Grundstein für die Klosterkirche gelegt, die 1640 eingeweiht wurde. „Über den Grüngürtel, der die Stadtmauer säumt, verwinkelte Gassen und Straßen ist die Kempener Stadtgeschichte in Zeit- und Ortsräumen erlebbar“, wirbt die Stadt für die Teilnahme.