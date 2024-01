Immobilien in Kempen Warum es mit dem Post-Abriss länger dauert

Im Juli hätten eigentlich die Bagger anrollen sollen, um nach dem Auszug von Deutscher Post und Postbank das Gebäude an der Ecke Moorenring/Thomasstraße in Kempen abzubrechen. Nach jahrelanger Planung wollte das Grefrather Immobilien-Unternehmen Fabri & Reuter als Investor dort ein Wohn- und Geschäftshaus mit 27 Eigentumswohnungen zwischen 100 und 120 Quadratmetern errichten, mit einem Quadratmeterpreis von 5890 Euro für den größten Teil der Wohnungen. Das Motto: „Exklusives Wohnen am Altstadtring mit Blick auf die Burg“. Doch nun zieht sich das Projekt hin. Das Postgebäude steht immer noch, von einem Abriss ist nichts zu sehen.