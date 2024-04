Mobilität im Kreis Viersen Kempen wartet auf Bescheid für Fahrradparkhaus

Dem Bau eines Fahrradparkhauses in der Nähe des Kempener Bahnhofs steht von Seiten des Bundes nichts mehr im Wege. Das versicherte der SPD-Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner aus Kempen nun im Gespräch mit unserer Redaktion. Zuletzt hatte es in Kempen Unsicherheiten gegeben, ob die Stadt auf den Zuschuss aus dem Förderprogramm „Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“ würde zählen können. Denn das Förderprogramm war Teil des Klima- und Transformationsfonds er Bundesregierung in Höhe von 60 Milliarden Euro, den das Bundesverfassungsgericht gekippt hatte.