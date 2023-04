Neue Altenheime am Schmeddersweg weiter nicht in Sicht „Die müssen endlich zu Potte kommen“

Es klingt wie Hohn. Ausgerechnet in der jüngsten Ausgabe der Zeitschrift „Stiftung im Blick“, die über das Leben in den beiden Altenheimen der Kempener Hospital-Stiftung berichtet, wird auf einer Doppelseite unter der Überschrift „An vielen Stellen wird zurzeit gebaut“ über einige Bauprojekte in Kempen informiert. Ein wichtiges Bauvorhaben fehlt in der Aufzählung allerdings: der seit Jahren geplante Neubau von zwei Altenheimen, die die Stiftung am Schmeddersweg betreiben möchte. Mittlerweile reißt so manchem Kempener Kommunalpolitiker bei diesem Thema der Geduldsfaden. „Die müssen endlich zu Potte kommen“, sagte dieser Tage ein führender Politiker im Gespräch mit unserer Redaktion.