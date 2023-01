Zu Fuß von Kempen nach Trier Mit dem Rosenkranz läuft das Gehen wie am Schnürchen

Es ist längst eine lieb gewonnene Gewohnheit: Jedes Frühjahr in der Woche von Christi Himmelfahrt schnürt Walter Simon die Wander­stiefel, um zu Fuß die Strecke von Kempen nach Trier ans Grab des Apostels Matthias (das einzige Apo­stelgrab nördlich der Alpen) zurück­zulegen. Der demnächst 77-Jährige, der einigen auch als Nikolaus-Dar­steller in der Vorweihnachtszeit be­kannt sein dürfte, gehört zu den Gründungsmitgliedern der Kempe­ner Matthias-Bruderschaft, die der damalige Pfarrer von Christ König, Hans Vratz, 1981 ins Leben rief. Da­mit knüpfte Vratz an eine alte Kem­pener Tradition an. Heute hat die Bruderschaft 80 Mitglieder und ver­fügt darüber hinaus seit 2002 mit der Matthias-Kapelle in der Stiegerheide über einen eigenen Andachtsort. Auch im kleinen Grenzort Minden an der Sauer hat sich die Bruder­schaft mit einem Wegkreuz ver­ewigt.