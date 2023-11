Mehr als 50 Jahre im Einsatz Der Nikolaus geht in den Ruhestand

An den 6. Dezember mag er nicht denken. Da stand traditionell der Besuch im Kempener Kinderheim St. Annenhof auf dem Programm. „Alles hat seine Zeit, ich muss das jetzt kapieren, dass es vorbei ist“, sagt Walter Simon nicht ohne Wehmut. Der 77-jährige Kempener war mehr als 50 Jahre lang „der“ Nikolaus in Kempen und in der weiteren Umgebung. Ein richtiger Nikolaus war er, stilecht im dunkelroten samtenen Bischofsgewand mit Mitra, Bischofsstab und goldenem Buch, das Gesicht umhüllt von einem prächtigen weißen Rauschebart. Dazu mit Gefolge in Form eines Engels und eines zotteligen Knecht Ruprecht.