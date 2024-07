Fernwärmenetz wächst stetig Wärmeplanung für mehr Klimaschutz

Seit Mitte Mai wird an der Umsetzung eines wichtigen Umweltprojektes in der Stadt Kempen intensiv gearbeitet. Mit externer Unterstützung wird im Rathaus die vom Bund für alle Kommunen in Deutschland vorgeschriebene kommunale Wärmeplanung erstellt. Das Konzept entsteht in enger Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Kempen. In der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Klimaschutzausschusses des Stadtrates wurde über den aktuellen Stand bei diesem Projekt berichtet.