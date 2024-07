Große Party in Kempen Sportvereine feiern Aufstiege ihrer Mannschaften gemeinsam

„Wir sind stolz, so intakte Vereine in Kempen zu haben, die nicht nur sportlich, sondern auch in ihrer Vorbildfunktion für die Jugend Herausragendes leisten“, so Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) in seiner Begrüßungsansprache. Geht da noch mehr? „Mal schau‘n“, meinte Sarah Cox augenzwinkernd, Stürmerin der 1. Handball-Damen in der VT. Die Torjägerin spielt auf vier Aufstiege in Folge der von Jürgen Witzke und Stefanie Schuhmacher trainierten Equipe an: 2019/2020 in die Landesliga, 2021/2022 in die Verbandsliga, 2022/2023 in die Oberliga, 2023/2024 in die Regionalliga Nord. Den Handball-Frauen ist ein weiterer Aufstieg ebenso zuzutrauen wie den Fußball-Herren von Coach André Meier ein Durchmarsch in der Kreisliga A in die Bezirksliga. Und auch die Handball-Herren der VT brennen nach dem Verbandsliga-Aufstieg, wollen höher klettern und die Serie fortsetzen.