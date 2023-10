Kosten für Sportverein gestiegen VT Kempen hebt Mitgliederbeiträge leicht an

Wegen explodierender Kosten bedingt durch den Ukrai­nekrieg und Anpassung der Übungsleiterpauschalen an das Mindestlohnniveau winkte die Versammlung des mit 1528 Mitgliedern größten Kempener Sportvereins eine moderate Anhebung der Beiträge durch. Der monatliche Beitrag steigt ab Januar 2024 bei Familien von 38 auf 45 Euro, bei Erwachsenen von 15 auf 18 Euro und bei Kindern und Jugend­lichen bis 21 Jahre von 12,50 auf 15 Euro. „Höher wollen wir nicht gehen, um auch finanziell weniger gut aufgestellten Familien nach wie vor die Möglichkeit zu bieten, an unse­rem breiten Sportangebot in elf Abteilungen teilzuneh­men“, so Schürmann. Dafür gab es in der Versammlung Applaus.