VSR-Gewässerschutz kommt nach Kempen Bürger können ihr Brunnenwasser untersuchen lassen

Nachdem in diesem Jahr bereits 194 Brunnenbesitzer in Willich und Brüggen ihr Brunnenwasser zum Informationsstand mitbrachten, hält das Labormobil der gemeinnützigen Organisation VSR-Gewässerschutz auch in Kempen. „Leider stellten wir in 43 Wasserproben der privat genutzten Brunnen in Willich und Brüggen eine Überschreitung der Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter Nitrat fest“, sagt Vorstandsmitglied und Physiker Harald Gülzow. „Die Nitratbelastung im Brunnenwasser sinkt trotz vielen Auflagen zur Düngemenge und Düngezeitpunkt nicht so wie gehofft.“ Aus diesem Grund sei es auch in Kempen wichtig, das eigene Brunnenwasser untersuchen zu lassen. Das gelbe Labormobil hält am Montag, 12. August, von 11 bis 13 Uhr auf dem Buttermarkt.