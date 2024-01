Als Karl-Heinz Hermans in Kempen Prinz war „Das Wichtigste war der Spaß an der Freud‘“

Es gibt für dieses Jubiläum keine richtige Bezeichnung. Wahrscheinlich weil es so selten vorkommt. Vor 50 Jahren, ab der Session 1974, war Karl-Heinz Hermans drei Jahre Karnevalsprinz in Kempen. Ein goldenes närrisches Jubiläum also. Und aus diesem Anlass hat der mittlerweile 94-jährige Alt-Bürgermeister und Ehrenbürger der Stadt Kempen seine alten Fotoalben und Erinnerungsstücke hervorgeholt.