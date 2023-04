Endlich wieder Schützenfest Voescher Junggesellen feiern ab Freitag mit König Mark Dellen

Nach dem traditionellen Maienfahren am vergangenen Wochenende geht es jetzt am Freitag, 28. April, in die Hochphase des Schützenfestes am Bürgerhaus: Beim Dorfabend ab 20 Uhr kommt das ganze Dorf zusammen, „und damit ist nicht nur Voesch gemeint“, so Dellen. Die Welt sei ein Dorf, jeder sei willkommen. Für tanzbare Musik im Festzelt sorgt die Band Saturn New Sound.