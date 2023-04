Schützenfest mit Kutschenfahrt Voesch bestaunt sein junges Königspaar

Ein Zelt, eine Imbissbude, ein Toilettenwagen und 23 eigene Schützen, das war das solide Fundament für ein tolles Schützenfest in Voesch. Dass sich der Zug und die Parade sehen lassen konnten, lag nicht nur am jungen, attraktiven Königshaus, sondern auch an den vielen Gästen aus der Region. Das Wetter spielte mit, sodass die Zuschauer tolle Festkleider zu sehen bekamen. Der jüngste Zuschauer interessierte sich nicht wirklich für das Spektakel: Der kleine Oskar war am Samstag genau drei Wochen alt. Er hat aber väterlicherseits Schützengene abgekommen. Mutter und Schützenfrau Tamara Sommer hatte sich für Jeans und Pulli entschieden anstatt des langen Kleides. Um beim Nachwuchs zu bleiben: Die jüngste Zuschauerin war Frida Evertz, die Nichte des Ministers Matthias Prießen mit einem Alter von zwei Wochen.