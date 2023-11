Am Niederrhein heißt es: Was zum dritten Mal stattfindet, ist eine Tradition. So gesehen ist der Martinsmarkt im Kempener St.-Peter-Stift mittlerweile eine solche, denn am vergangenen Wochenende fand zum dritten Mal seit 2018 (mit zwischenzeitlicher Corona-Pause) besagter Markt im Seniorenheim statt. Dabei hatten die Organisatoren der Veranstaltung zwar viel Arbeit, freuten sich aber am Ende über ein beeindruckendes Ergebnis.