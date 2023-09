Kostenfreies Vergnügen Viel Trubel beim Familienfest zum Weltkindertag in Kempen

Schlange stehen heißt es am Stand der Elternvertretung im Jugendamtselternbeirat (JAEB): fürs Entenangeln. Laura Treske erklärt dazu, dass der JAEB sich für übergeordnete Themen einsetzt, die alle Kitas und Tagespflegestellen betreffen, etwa Beiträge, Öffnungszeiten oder Qualität der Mahlzeiten. Nebenan werden am Stand der Kita Hermann-Josef aus bemalten Klopapierrollen, Fäden und einer Holzkugel Fangbecher gebastelt. Und einen Riesenandrang gibt es am roten Zelt des Familienzentrums Unter den Weiden, wo die Kleinen mit Bechern und Löffeln Maiskörner umfüllen. Vor allem Mädchen basteln mit Feuereifer Traumfänger. In ein Dreieck aus Ästen arbeiten sie bunte Perlen, Federn und glitzernde Pompons ein. Auch die selbst gebastelten Haarreifen und dekorierten weißen Bilderrahmen am Stand nebenan sind der Renner.