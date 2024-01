Klare Botschaft Viel Applaus für Weihnachtsoratorium 2.0 in Christ-König

Wenn man so will, setzte das Konzert, das am spä­ten Samstagnachmittag in Christ-König stattfand, noch einen Überra­schungseffekt obendrauf. Kaum wa­ren nämlich die ersten Töne erklun­gen, als das Stück schon wieder un­terbrochen wurde und in der Person des Schauspielers Boris Valentin Ja­coby erstmalig ein Sprecher das Wort ergriff, um die Zuhörer im bis auf den letzten Platz gefüllten Got­teshaus an den Grund für den musi­kalischen Jubel zu erinnern: „Gott schreibt Geschichte auf Menschen­wegen. Er stellt alles auf den Kopf – bis heute.“ Dermaßen sensibilisiert für die Bedeutung jenes „Jauchzet! Frohlocket!“, durfte nun das Stück von Neuem beginnen und das beein­druckende Aufgebot von Musikern und Sängern unter der Leitung von Christian Gössel, Kirchenmusiker an St. Mariae Geburt, zur Geltung kom­men: der Kammerchor Nota Bene, das Rheinische Oratorienorchester sowie – last, but not least – der Un­terstufenchor des Luise-von-Dues­berg-Gymnasiums, der einschlägige Chorpassagen im Sopran begleitete. Für die Arien und Rezitative standen als Solisten Isabelle Heiss (Sopran), Tobias Hechler (Altus), Leonhard Reso (Tenor) und Pe­ter Rembold (Bass) zur Verfü­gung.