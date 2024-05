Informationen für künftige Hundehalter VHS in Kempen bietet Kurs für angehende Hundehalter

Zuerst ist es vielleicht der verspielte Hund der Nachbarn, dann die tolle Erfahrung beim Hundesitten in der Verwandtschaft, und plötzlich ist der Wunsch nach einem eigenen Hund da. Doch ein neuer Hund – gerade, wenn es der erste ist – ist mehr als eine Anschaffung. Der Kauf will gut durchdacht und vorbereitet sein. Habe ich Zeit für das Tier? Wer kümmert sich, wenn ich mal nicht da oder krank bin? Die Volkshochschule (VHS) Kreis Viersen bietet nun in Kempen in einem Kurs Hilfestellung und Informationen für angehende und interessierte Hundehalter an – von der Vorbereitung auf einen Hund bis in die Zeit nach der Anschaffung.