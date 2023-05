Umzug ins Technologiezentrum VHS stärkt Standort Kempen

Raus aus der düsteren mittelalterlichen Burg, rein in ein modernes Büro- und Tagungszentrum: Für die Kreisvolkshochschule (VHS) hat im Technologiezentrum (TZN) in Kempen ein neues Kapitel ihrer Bildungsarbeit im Kreis Viersen begonnen. Seit einigen Wochen finden Kurse und Workshops der VHS an dem neuen Standort statt. Zuerst waren es 17 Lehrgänge, mittlerweile sind es 35 Kurse, die die VHS in der ersten Etage des TZN anbietet.