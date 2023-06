Vertreterversammlung der Volksbank Kempen-Grefrath Zwei Abschiede und ein Anfang bei der Bank

Die Volksbank Kempen-Grefrath ist für die Zukunft gut aufgestellt. Das wurde bei der Vertreterversammlung am Donnerstagabend im Konferenzloft an der Wiesenstraße deutlich, als der Vorstand den Geschäftsbericht für das Jahr 2022 vorstellte und der Vertreterversammlung vorschlug, eine Dividende von vier Prozent auszuschütten. Stolz ist man bei der Volksbank Kempen-Grefrath auf die feste Verankerung in der Region mit 6746 Mitgliedern. 28.000 Euro schüttete die Bank zuletzt an soziale Zwecke in die Region aus, setzt dabei verstärkt auf ihre Crowdfunding-Plattform. Neben der Hauptstelle in Kempen gibt es drei Filialen und insgesamt acht Geldautomaten. Die Volksbank Kempen-Grefrath profitiere davon, dass andere Banken Kempen verlassen hätten, berichtete Vorstandsvorsitzender Helmut Thönes den Anwesenden: 680 Kundinnen und Kunden konnte die Volksbank im vergangenen Jahr neu hinzugewinnen.