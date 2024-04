Von Rückruf bei Babboe nicht betroffen Kempen verleiht weiterhin E-Lastenräder

Nachdem der bekannte Lastenrad-Hersteller Babboe mehrere Modelle wegen Sicherheitsmängeln zurückrufen musste, ist der Verleih von (E-)Lastenrädern in Städten und Gemeinden teilweise gestoppt worden. Am Niederrhein bietet unter anderem die „Leader“-Region „Leistende Landschaft“ (Leila) mit den Kommunen Kevelaer, Straelen, Nettetal und Geldern E-Lastenräder seit 2022 kostenfrei zur Ausleihe an, im Frühjahr 2023 schloss sich auch die Stadt Kempen dem Projekt an: Um zu testen, ob ihnen ein Lastenrad zusagt, können Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahre über die Internetseite www.leihlastenrad.de ein E-Lastenrad im Kempener Rathaus leihen. Mit Hilfe von Landesmitteln – aus dem Förderprogramm „Progres NRW“ und mit Hilfe der Förderung aus der Billigkeitsrichtlinie – konnte die Stadt die Räder finanzieren