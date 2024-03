Melden bis zum 15. März Stadt sucht Vereine und Betriebe für Klimaschutz-Projekt

2022 verabschiedete der Stadtrat in Kempen das integrierte Klimaschutzkonzept, in dem zahlreiche Maßnahmen für mehr Klimaschutz enthalten sind. Nun will die Stadtverwaltung Schwung in die Sache bringen: Sie ruft Fachleute dazu auf, ihre Ideen und Anregungen für mehr Klimaschutz einzubringen. „Der Weg zur Klimaneutralität in Kempen kann nur durch gemeinsames Engagement, den Austausch untereinander sowie gegenseitige Unterstützung gelingen“, teilt die Stadtverwaltung mit.