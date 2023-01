Verein Felistas Afrikahilfe Kempen Schulgebäude in Simbabwe ist fertiggestellt

2014 hatte der Verein mit dem Neubau der Schule begonnen. Dass es acht Jahre dauern sollte, bis insgesamt sechs Klassenzimmer und zwei Büros, verteilt auf zwei Gebäude, fertiggestellt wurden, konnte keiner ahnen. Die lange Bauzeit mit vielen Unterbrechungen war den Zuständen in Simbabwe geschuldet. „Durch den Putsch wurde eine neue Währung eingeführt, sie sollte 1:1 zum US-Dollar stehen. Der Wechselkurs bewegte sich bei 1:1250. Für alle Produkte gab es unterschiedlichste Preise. Es war nicht mehr zu erkennen, was legal war und was nicht“, erinnert sich Helmut Orbon, der beim Pressegespräch des Vereins aus Simbabwe per Skype zugeschaltet war. Nachdem die ersten beiden Klassenräume in Eigenregie gebaut worden warenm, ging es mit einem Bauunternehmer weiter, der die weiteren vier Schulräume realisierte.