„Denk mal an Kempen“ Verein wartet auf Kooperationsvertrag zur Burg

Seit vielen Jahren gibt es Überlegungen, was aus der mittlerweile leer stehenden Burg, einem Wahrzeichen der Stadt Kempen, werden soll. Der Stadt selbst tut sich schwer mit ihrem Erbe. Seit einem Jahr befindet sich die frühere kurkölnische Landesburg wieder im Besitz der Stadt Kempen. Zuvor gehörte sie dem Kreis Viersen. Mit dem Umzug des Kreisarchivs in einen Neubau in Viersen-Dülken und dem Umzug des Kempener Standorts der Kreisvolkshochschule (VHS) in diesem Frühjahr ins Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN) am Industriering Ost 66 ist das Gebäude, das in den Jahren 1396 bis 1400 gebaut worden ist, verwaist. Derzeit wird die Fassade über dem Haupteingang saniert. Mit Spannung wartet der Verein „Denk mal an Kempen“ darauf, dass die Stadt endlich den seit geraumer Zeit vorliegenden Entwurf über eine vertragliche Kooperation unterschriftsreif dem Stadtrat zur Entscheidung vorlegt.