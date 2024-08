Hohe Auszeichnung für Kempener Verdienstmedaille für ehemaligen Nikolaus Walter Simon

Simon ist vielen Menschen in Kempen als Nikolaus bekannt. Dort hat er Familien, Vereine und Einrichtungen rund um den 6. Dezember besucht. Rund 50 Termine absolvierte die kleine Truppe in der Zeit ab dem ersten Advent bis vor Heiligabend. Drei Wochen Einsatz ohne Pause. Oftmals mehrere Auftritte an einem Tag. Von der großen Weihnachtsfeier für Firmen, Vereine und soziale Einrichtungen bis zum privaten Nikolausbesuch im Familienkreis. Es waren alle Formate dabei. So erzählte es Simon im vergangenen Jahr im Gespräch mit unserer Redaktion. Über viele Jahre haben ihn dabei seine Tochter, später seine Enkelkinder und Harald Neuhaus begleitet. Im Bündnis „Nikolaus“ war Simon in ganz Deutschland mit anderen Darstellern vernetzt und hat so dazu beigetragen, das Andenken an den Heiligen Nikolaus von Myra in der Öffentlichkeit zu bewahren.